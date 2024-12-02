Gözaltına alınmak istenen şüpheli, polis memurunu silahla yaraladı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi 670. Sokak'taki ikametine gitti.

Zanlı M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel harekat ekiplerince, M.Ö'nün yakalanması için belirtilen adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel harekat unsurlarınca adrese girildigi esnada, I.S.Y. (14) isimli erkek çocugunun kafasına süpheli tarafından ates edilerek çocuk yaralanmıs, ardından süpheli kendi kafasına da ates ederek intihara tesebbüs etmis, görevlilerce durum kontrol altına alınarak süpheli ile erkek çocugunun hastaneye intikali saglanmıs, hayati tehlikelerinin devam ettigi anlasılmıstır. M.Ö'nün kayıtları incelendiginde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının oldugu tespit edilmis, adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirilmistir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir."