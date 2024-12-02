İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2025 sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Marketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacak
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
Yargıtay: 'Gizli ayıplı' çıkan sıfır araç yenisiyle değiştirilsin
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
İkinci elde '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması uzatılmasın talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
AK Parti'de üçlü değişim beklentisi
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının olduğu ürünler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor

Engelsiz Türkiye Buluşması'na katılarak haftaya başlayacak olan Erdoğan, DSİ'nin yarın 98 milyar lira değerindeki 564 tesisini törenle hizmete sokacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 07:36, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:39
Yazdır
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftaya yoğun mesai ile başlıyor. Bugün AK Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Engelsiz Türkiye, Dünya Engelliler Günü Buluşması" programına katılacak olan Erdoğan, Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda vatandaşa seslenecek.

Erdoğan, AK Parti'nin iktidarı süresince engelli vatandaşlara yönelik başlattığı ve gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki uygulamalar, bu uygulamalar sayesinde elde edilen gelişmeler ve sürece dikkat çekecek. Program başlangıcında Engelliler Korosu'nun konseri ve engellilerden oluşan folklor ekibinin gösterisi izleyicilere sunulacak.

Öte yandan, Beştepe Kültür Merkezinde Tarım ve Orman Bakanlığının DSİ toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 98 milyar lira değerindeki 564 adet tesisin açılışını gerçekleştirecek.

TEŞKİLATA MESAJ

Erdoğan ayrıca perşembe günü partisinin Merkez ve Karar Yürütme Kuruluna (MKYK) başkanlık edecek. MKYK'da sahadan gelen sorun ve talepleri dinleyecek olan Erdoğan'ın, il kongrelerinde ise parti teşkilatlarına önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun haftayı il kongreleri ile kapatacak. Erdoğan'ın cuma, cumartesi ve pazar günleri bazı illerde il kongrelerine katılarak partililerle buluşması bekleniyor.

Emrah Özcan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber