Esad, Türkiye ile müzakere istiyor!

Suriye rejimine karşı büyük bir harekat başlatan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep ve Hama zaferlerinin ardından bu sefer PKK terör örgütünün peşine düştü. SMO, dün sabah saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rifat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonunu başlattı. SMO operasyonda, Halep ilindeki büyük stratejik öneme sahip Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi. SMO, bu gelişmenin ardından bu sefer PKK işgali altındaki Tel Rifat'a yöneldi ve bölgeyi tam kuşatma altına aldı. Operasyonla PKK/YPG'nin Tel Rifat-Menbiç lojistik hattı kesildi.

TEMİZLİK SÜRÜYOR

Son gelişmeler ışığında bakıldığı zaman SMO tarafından İdlib kırsalında başlayan teröristleri temizlik harekatı kuzey aksında Tel Rifat koridoru ile sürüyor. Suriyeli muhalifler sahayı PKK'ya terk eden İranlı Şii milisler ve rejim unsurlarının kaçış güzergahı Hanasır-Sifira hattını da kontrol altına aldı.

PKK'YA AĞIR DARBE

DEAŞ bahanesi ile verilen silah, zırhlı araç ve savaş teçhizatlarını Türkiye destekli SMO birliklerine karşı kullanan PKK-YPG yapılanması 2016 yılı Şubat ayında Rusya'nın yerleştirdiği Tel Rifat hattında büyük bozgun yaşayan terör örgütü çok sayıda kayıp verdi.

TSK'DAN DESTEK

Tel Rifat harekatına TSK, topçu atışları ve İHA-SİHA'larla destek verirken terör örgütünün tüm alana ektiği mayın tuzağı ve tüneller alınan tedbirlerle saf dışı edildi. SMO'nun Tel Rifat operasyonunda çizilen strateji bir yandan El Bab-Tedif hattından Halep merkeze uzanırken diğer kol Ayn Dakne, Minnag, Malikiye, Şavarga, Kiffin, Der Cimel, Kel Cibriyn, El Kadi cephelerinden teröristleri kuşattı.

HEPSİ TEMİZLENECEK

Sıcak hatta konuştuğumuz Liva Mecid Grubu Sözcüsü Ebu Cafer Kürdi, rejim tarafında yaşanan hezimetin bölgedeki bütün planları değiştirdiğini söyledi. Kürdi "Hedefimiz sadece Halep değil tüm Suriye'den bu bölücü habis terör urunu temizlemek" diye konuştu.

ARTIK KAÇAMIYORLAR

ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin verdiği silahlarla SMO'ya saldıran PKK-YPG terör örgütünü tamamen kuşattıklarını ve kapana sıkıştırdıklarını kaydeden Kürdi, şöyle devam etti: Örgüt yine en iyi bildiği şeyi yapıyor. Yüksek noktalara konuşlanan keskin nişancılarla çok sayıda sivil şehit oldu. Yine okul, pazaryeri, şehir merkezinde yerleşim birimleri ve geçiş yollarını bombalayarak harekatı durdurmaya çalışıyorlar.

ESAD, ANKARA'YA MESAJ YOLLADI

Sahada yaşanan olağanüstü gelişmelere paralel Suriye lideri Beşar Esad, Ankara ile siyasi temas yolları aramaya koyuldu. Gazetemiz, Şam rejiminin iki farklı aracı üzerinden Türkiye'ye "görüşelim" mesajı yolladığı bilgisine ulaştı. Esad, Türkiye'nın bugüne kadar uzattığı eli havada bırakmıştı.

RUSLAR KORUYOR

Diğer yandan Rus savaş uçakları teröristlere kalkan olmaya devam ediyor. PKK'dan onlarca tank ganimet aldık. Karşımızda Türkiye'den, İran'dan ve Irak'tan gelen teröristler var. Ben ve benim gibi yüzlerce Suriyeli Kürt ise devrim saflarında, bu teröristlere karşı savaşıyor.

TEKBİRLERLE BAŞLADI

Afrin Cebel Ahlem'den El Bab-Şeale'ye uzanan 70 kilometre uzunluğundaki gasbedilmiş hatta 55 köy, kasaba ve mezra bulunuyor. Gece boyu yapılan hazırlıklar camilerde okunan tekbirler eşliğinde başladı. Tel Rifat merkeze çıkan tüm yollar ve araziyi baştan başa mayınlayan PKK'lı teröristler 8 yılda kazdıkları tünelleri kullanarak sızma girişimlerinde bulundu. Muhalifler bu girişimleri zamanında müdahalelerle engelledi.

YILMAZ BİLGEN