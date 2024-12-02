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En düşük emekli aylığında masadaki beş formül

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira bandında kalmaması için düğmeye basıldı. Üzerinde çalışılan 5 formül var. Etki analizleri ve bütçe imkanlarına göre en düşük emekli maaşının 13 bin 500 lira ila 16 bin lira arasında şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 07:52, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:58
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En düşük emekli aylığında masadaki beş formül

Aralık ayının gelmesiyle en düşük emekli aylığına da yapılacak iyileştirme de hükümetin gündemine alındı. Masadaki çalışmalara göre, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 lira ila 16 bin lira arasında şekillenmesi bekleniyor. TÜİK'in 2 Ocak'ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle, 17 milyon emekliye yapılacak zam oranı da belli olacak. Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonu enflasyon oranın yüzde 44 olması bekleniyor. Merkez Bankası tahminin çıkması halinde emeklilere en az yüzde 23 oranında zam yapılacak.

3 MİLYON EMEKLİ ZAMDAN ETKİLENMEYECEK

Fakat aylığı en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lirada bandında kalan 3 milyondan fazla emekli bu zamdan kök aylıkları 10 bin 700 liranın altında kaldığı için yararlanamayacak. Bu emekliler için yasal zam oranın dışında bir iyileştirme uygulanacak.

MASADA 5 SEÇENEK VAR

Hükümet, bu sorunun çözümü için de bu yıl en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için çalışmalara başladı. Edinilen bilgiye göre, Maliye ve Hazine Bakanlığı, 13 bin 500 lira, 14 bin 500 lira, 15 bin lira, 15 bin 500 ve 16 bin lira için etki analizi oluşturmaya başladı. Bakanlığın, bütçe olanakları doğrultusunda en düşük emekli aylığını şekillendirecek. Ortaya çıkacak mali rapora göre en düşük emekli maaşının da 13 bin 500 ila 16 bin lira arasında olması bekleniyor. 13 bin 500 liranın en düşük ihtimal, beklenti 16 bin lira yönünde.

17 bin 500 lira gündemden düştü

En düşük emekli aylığı için ekim ayında gündeme gelen 17 bin 500 lira senaryosunun ise eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde çıkmasından ötürü gündem düştüğü öğrenildi. Ekim ayında emekli aylığının en düşük 16 bin 250 lira en yüksek 17 bin 500 lira olması yönündeki senaryo ağırlık kazanmıştı ancak eylül ayı enflasyon verisi bu hesabı bozdu.

UĞUR DUYAN

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