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İmamoğlu DEM'e, Yavaş milliyetçilere oynuyor

Yavaş ve İmamoğlu, bu kez belediye başkanları toplantısında karşı karşıya geldi. Yavaş, kayyumlarla ilgili açıklama yaparken, "Bize verilen emanet oyları unutmayalım" diyerek milliyetçilere göz kırptı. Kürsüye gelen İmamoğlu ise hangi partiden olursa olsun kayyuma karşı çıkılması gerektiğini söyleyip, DEM'e mesaj gönderdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 08:05, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:48
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İmamoğlu DEM'e, Yavaş milliyetçilere oynuyor

CHP'de 2028'in iki güçlü ismi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, kayyum konusunda karşı karşıya geldi. Önceki gün CHP Genel Merkezi'nde yapılan belediye başkanları toplantısında Genel Başkan Özgür Özel, hükümetin kayyum uygulamalarını eleştirdi. Yavaş, milliyetçi seçmeni kastederek emanet oylara dikkat edilmesi gerektiğini söylerken, İmamoğlu ise bu sözlere "Kim olursa olsun herkesin hakkına ve hukukuna sahip çıkacağız" cevabını verdi.

EMANET OYLARI UNUTMAYALIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında kayyum uygulamalarına karşı çıkan yönetimin politikasına yönelik uyarılarda bulundu. Hükümetin yaptığı kayyum atamalarına ilişkin, Esenyurt Belediyesi ve DEM Partili belediyeler ile ilgili açıklamalara dikkatli yaklaşılması gerektiğine değinen Yavaş, emanet oy değerlendirmesinde bulundu. Yavaş, "Kayyum konusunda hükümete karşı çıkarken, kayyum süreçleri ile ilgili açıklamalar yaparken, bize oy veren ama bizim gibi düşünmeyen vatandaşların da hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalıyız. Bize verilen emanet oyları unutmayalım" dediği iddia edildi.

HEDEF KİTLELERE MESAJ

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın bu sözlerine cevap verdi. Konuşmasında bir kez daha kayyum uygulamalarını sert şekilde eleştiren İmamoğlu, hangi partiden olursa olsun, kayyum uygulamalarına parti olarak karşı çıkmaları gerektiğini kaydetti. İmamoğlu'nun "Kim olursa olsun herkesin hakkını ve hukukuna net bir şekilde sahip çıkacağız" dediği ifade edildi. İki ismin de bu şekilde kendi hedef kitlelerine mesaj verme çabasında olduğu bildiriliyor.

KONUŞMA KRİZİ YAŞAMIŞLARDI

İkili son olarak Tüzük Kurultayı'nda konuşma krizi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. İmamoğlu konuşma yapacağından haberdar olmasına rağmen Yavaş'a son dakikada haber verilmişti.

Avukatları kızdırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" şeklindeki sözleri avukatları kızdırdı. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Özel'in sözlerini kınayarak avukatlığın toplumun adalet duygusunun teminatı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Ağdemir, "Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır" dedi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da "Avukatlık mesleğini küçümsemek, değersizleştirmek, işlevsizleştirmek bireylerin hak arama özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını zayıflatmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Pek çok avukat da sosyal medyadan Özel'i kınayan mesajlar paylaştı.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Baro ve avukatların artan tepkisi sonrası CHP'den açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır almasının, incitici bir ifade kullanmasının asla düşünülemeyeceğini belirtti. "Genel Başkan Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hukuksuz uygulamalarını eleştirirken kullandığı bazı ifadelerin avukat meslektaşlarımızı incittiğini üzülerek öğrendik" diyen Yücel, "Genel Başkan Özel, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır alması, incitici bir ifade kullanması asla düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Mehmet Güney

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