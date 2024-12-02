Motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi girişinde meydana geldi. İncirliova istikametinden Acarlar Mahallesi'ne seyir halinde olan Fevzi Özdağ (22) yönetimindeki 09 ANR 952 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 09 LU 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Fevzi Özdağ'ın yaşamını yitirdiği, arkasında bulunan Erdoğan Kurtulmuş'un (23) ise yaralandığı belirlendi. Kurtulmuş, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtulmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Fevzi Özdağ'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.