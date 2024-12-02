Menengiç kahvesi AB tarafından tescillendi

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürünün Gaziantep menengiç-melengiç kahvesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."