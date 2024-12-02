Gurbetçilere kötü haber! Yardım parası kesildi

Artı 33'ün haberine göre, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları, kesin dönüş yapmayı planladıklarında, Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi (OFII) tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabiliyorlardı. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle Türkiye, OFII'nin destek sağladığı ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu değişiklik, kesin dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları için önemli bir gelişme oldu.

Fransa, göçmenlere yönelik bir dizi destek hizmeti sunuyor ve bunlardan biri de kesin dönüş yardımı. Bu destek, Türkiye dahil pek çok ülke vatandaşı için dönüş yolculuğu, gerekli belgelerin hazırlanması ve bazı maddi yardımlar gibi hizmetleri kapsıyordu.

Ancak son yapılan düzenlemeyle Türkiye, OFII tarafından maddi destek sağlanan ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu değişiklik, Fransa'da uzun süre yaşamış Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir durum haline geldi.

OFII'nin destek sağladığı ülkeler, genellikle ekonomik ya da siyasi zorluklarla karşılaşan devletler arasından seçiliyor. Afrika'dan Burkina Faso, Mali ve Senegal gibi ülkeler, Asya'dan ise Bangladeş ve Pakistan gibi devletler bu listeye dahil edilmiştir.

BÜYÜK SORUN YAŞIYOR

Türkiye'nin bu liste dışında kalması, Fransa'da yaşayan Türkler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Artık Türk vatandaşları, kesin dönüş yaparken OFII'den maddi destek alma şansını kaybetmiş durumda.

OFII tarafından sağlanan kesin dönüş yardımından faydalanmak için, bireylerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyordu.

Bu şartlar arasında Fransa'da belirli bir süre ikamet etme, dönüş için belgelerin hazırlanması ve geri dönüş yolunun maddi olarak karşılanması yer alıyordu. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye'nin bu listeden çıkarılması, Türk vatandaşlarının bu imkandan faydalanamamasına neden oldu.

OFII'nin sunduğu destek, dönüş yolculuğunun yanı sıra çeşitli bürokratik işlemleri de kapsıyordu. Ancak, Türkiye'nin bu programdan çıkarılmasıyla birlikte, Fransa'daki Türk toplumu için maddi destek alma imkanı son buldu.

Bu değişiklik, özellikle uzun yıllar Fransa'da yaşayan ve dönüş yapmayı planlayan vatandaşlar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Yeni düzenleme ile Türkiye dışındaki ülkeler, OFII tarafından desteklenen listede yer alırken, Türk vatandaşları bu yardımlardan faydalanamayacak. Kesin dönüş sürecinde destek almak isteyenler, Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi'ne başvuruda bulunarak, geçerli olan diğer şartlar hakkında bilgi alabilirler. Fransa'daki en yakın şubelerden birine başvurarak, mevcut koşullar ve yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Bu durumun Almanya'da başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilere uygulanabileceği ileri sürülüyor.