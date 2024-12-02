En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç

Yılın son ayına girmiş, yeni yıl için gün saymaya başlamışken otomotiv piyasasında hareketli bir süreç başladı.

Firmalar 2025'e sayılı gün kala 2024 model araçları elden çıkarmak için kampanyanlar düzenliyor.

Fiyat indirimleri, faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanı gibi fırsatlar sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşların ilgisini çekiyor.

* Piyasadaki en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Manuel vites, benzinli Egea 899 bin 900 liradan satılıyor.

* Onu Hyundai i10 izliyor. Manuel vites, benzinli modelin üzerinde 920 bin lira fiyat etiketi bulunuyor.

* Manuel vites, benzinli Opel Corsa ise 1 milyon 75 bin liralık fiyatıyla en ucuz üçüncü otomobil olarak dikkat çekiyor.

İşte piyasadaki en ucuz 15 otomobilin listesi: