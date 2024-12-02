Bursa'da kadın cinayeti: İlk katletti sonra intihar etti
Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Bursa'da otobüs durağında bekleyen Selma Tercan birlikte yaşadığı adam tarafından silahla öldürdü. Zanlı olay sonrası intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 10:16, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:15
Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı kişi silahla ateş açtı.
Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.