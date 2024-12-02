Bursa'da kadın cinayeti: İlk katletti sonra intihar etti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.

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