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Dolar 34,73 TL'ye yükseldi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,7250 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:31
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Dolar 34,73 TL'ye yükseldi

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 34,7030'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 36,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 44,0810'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde 100 ilave gümrük vergisi tehdidi yatırımcıların dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,0 seviyesinin destek, 106,8 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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