Kamuda yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için çağrıya çıkıldı

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2024" çağrısına çıkıldı.

Çağrıda 2023'te yayınlanandan farklı olarak, başvurulan projenin çağrı bütçesi 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartıldı. Ayrıca özel sektör veya kamu AR-GE birimleri, proje yöneticisi kuruluş olmak üzere konsorsiyum içerisinde üniversitelerin proje yürütücüsü kuruluş olarak yer alması gerekecek. Çağrıda finans teknolojilerinden akıllı üretim sistemlerine, akıllı tarım, gıda ve hayvancılıktan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe, e-ticaretten akıllı eğitim teknolojilerine kadar çeşitli temalara yer verilecek.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü ile başvuru öncesi bir işbirliği protokolü imzalaması ve bu işbirliği protokolünün proje önerisi ekinde sunulması gerekecek.

Çağrının ilk aşamasında ihtiyaç sahibi kamu kurumlarından başvurular alınacak. İkinci aşamada ihtiyaçlar komisyon tarafından önceliklendirilerek 10 ihtiyaç başvurusu için teknik isterler dokümanı hazırlanacak. Son aşamada belirlenen teknik isterlere uygun şekilde hazırlanan proje başvuruları kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları ve teknik isterler dokümanı, 18 Ocak'ta "https://tubitak.gov.tr/1007" adresinde 1007 çağrıları bölümünde duyurulacak. İhtiyaçlar ve isterlere ilişkin teknik koordinasyon Yapay Zeka Enstitüsü tarafından sağlanacak.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine "http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr" bağlantısından ulaşılabilecek.

İhtiyaç sahibi kamu kurumlarının, 18 Aralık 2024'e kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor. Hazırlanacak proje önerilerinin de 18 Şubat 2025'e kadar sisteme kaydedilmesi isteniyor.