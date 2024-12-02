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1 kişiye çarparak ölümüne neden olan polis memuruna hapis talebi

Şişli'de park halindeki resmi ekip aracını geri aldığı sırada araçla kaldırımda bulunan 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli polis memuruna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, tutuklu polis memurunun 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 11:47, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:47
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1 kişiye çarparak ölümüne neden olan polis memuruna hapis talebi

Şişli'de 10 Eylül 2024'de park halindeki resmi ekip aracını geriye doğru aldığı sırada, aracıyla kaldırımda bulunan Ergül Kaya'ya çarparak ölümüne, Ayşegül Tofan'ın ise yaralanmasına neden olan tutuklu şüpheli polis memuru G.U.'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Raporda polis memuru kusurlu bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru olarak görev yapan şüpheli G.U.'nun, park halinde olan resmi ekip aracını bir kaç metre geri almak üzere hamle yaptığı, bu sırada olayın gerçekleştiği anlatıldı. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şüpheli polis memuru G.U.'nun 'asli kusurlu' olduğu, ölen Ergül Kaya ile yaralanan Ayşegül Tofan'ın bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

''Araçtan indiğim esnada sadece kaldırıma ve duvara vurduğumu düşündüm, yerde yatan iki kişiyi görünce şoka girdim''

Şüpheli polis memuru G.U.'nun ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin olay günü bir alışveriş merkezi önünde aranan şahıslara yönelik ekipte görevli olduğu belirtilerek, ''Ekip arkadaşım aracın sağ ön kapısını açmak istedi, kaldırım kenarında bulunan sabit dubalar araç kapısını açılmasına engel oldu. Araç klima kullanmam sebebiyle çalışır vaziyetteydi, vitesi R konumuna getirdim, ayağım bu esnada frene basılı vaziyetteydi. Ayağımı frenden çektiğim sırada araç bir anda hareket etti ve hızla manevra yaptı. Aracı durdurmak için tekrar frene bastım, durdurdum ancak araç kısa sürede 1-2 metre gitmişti. Ani fren yaptığım için ben de kafamı yan cama vurdum. Araçtan indiğim esnada sadece kaldırıma ve duvara vurduğumu düşündüm, yerde yatan iki kişiyi görünce şoka girdim. Durumu ağır olan şahsın bilincini kaybetmemesi için elini tutup bilincini açık tutmaya çalıştım. Olayda herhangi bir kastım yoktur, tamamen aracın benim kontrolüm dışına çıkması sebebiyle gerçekleşmiştir. Yaralı şahıslara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Olay sebebiyle çok üzgünüm'' ifadelerine yer verildi.

Şikayetçi olmadı

İddianamede ifadesi yer alan Ayşegül Tofan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüğünü, yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu, kaza sonrasında düşme nedeniyle diz kapaklarından zedelenme olduğunu, başkaca önemli bir yaralanmasının olmadığını ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını söylediği kaydedildi.

''Eşime çarpıp ölümüne sebep olan polis memuru ve ilgililerden şikayetçiyim''

Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya ise iddianamede yer alan ifadesinde, evde bulunduğu sırada kendisine telefon gelerek eşinin hastaneye kaldırıldığı bilgisinin geldiğini söyleyerek, ''Apar topar hastaneye gittim, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Başhekim yanıma geldi ve eşimin vefat ettiğini söyledi. Olayla alakalı olarak araç kullanan polis memurunun kusuru olduğunu düşünüyorum, ehliyetinin de olmadığını öğrendim. Eşime çarpıp ölümüne sebep olan polis memuru ve ilgililerden şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı.

9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru G.U.'nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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