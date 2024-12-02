İstanbul'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 12:57, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:58
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.