Eski Bakan Ömer Barutçu hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.

Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

1942 yılında Trabzon Vakfıkebir'de hayata gelen Ömer Barutçu'nun baba adı Hüsnü, anne adı Ayşe. Evli ve 2 çocuk babası olan Barutçu, Fransızca'yı iyi biliyor.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu,iktisatçı,siyasetçi, milletvekili olan Barutçu,DYP'den V. (XVI), XVIII., XIX., XX. (24.12.1995 - 18.04.1999) ve XXI. Dönem (18.04.1999 - 03.11.2002) Zonguldak Milletvekili,49., 51. ve 52. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı, 53. ve 54. Hükümet Ulaştırma Bakanlığı yaptı.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Cemiyeti Başkanı, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kızılay Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ve Genel Yönetim Kurulu Muhasibi, Türkiye Odalar Birliği İdari İşler Daire Başkanı olarak görev yaptı.