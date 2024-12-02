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Bakan Fidan: Türkiye ile İran teröre karşı işbirliğine devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içinde olmaya devam edecekler. Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman sergilememiz gerekiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:09
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Bakan Fidan: Türkiye ile İran teröre karşı işbirliğine devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısında konuşlu.

Bakan Fidan, konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli dostum, meslektaşım Sayın Abbas Erakçı'yı ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi kendisi geçtiğimiz Ekim ayında 3+3 toplantıları için İstanbul'a da gelmişti. Orada kendisiyle ikili münasebetlerimiz ve bölge konuları üzerinde uzun değerlendirmelerimiz olmuştu. Daha sonra çeşitli uluslararası platformlarda da kendisiyle bir araya gelme imkanımız buldu. Bugün sağ olsunlar bölgedeki olağanüstü gelişmeler vesilesiyle kendisi ülkemizi ziyaret ediyor. Bugün kendisiyle önemli bir değerlendirme toplantısında bulunduk. Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem ikili ilişkilerimize ilişkin konuları gözden geçirdik.

İran'la olan ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlişkilerimizin kurumsal yapısını kuvvetlendirmemizi sağlayacak yeni mekanizmalar ve anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle sınır illerimizi kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürme konusunda da kararlıyız. Bunun için öncelikli olarak sınır kapılarını ve ulaştırma hatlarını iyileştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla gerekli altyapı girişimlerini bir an önce başlatmamız gerekiyor.

Ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmak ve halklarımızın refahına katkı sağlamak istiyoruz. Bölgemizin kalkınma potansiyelini hayata geçirmek istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için gerekli koşullardan biri de malumunuz terörün yok edilmesi. Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içinde olmaya devam edecekler. Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman sergilememiz gerekiyor. Hem PKK'ya hem de PKK'nın uzantıları olan YPG ve PJAK'a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor. Bu örgütlerin bölgemizden tamamiyle tasfiye edilmesi hususunda Türkiye ve İran arasında bir görüş birliği var. Bu mutabakatı sahada ortak bir mücadeleye dönüştürme konusunda daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Astana süreci kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğümüz İran'la koordinasyonumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

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