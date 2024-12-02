O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor

Avrupa Birliği (AB), son yıllarda uyguladığı vize politikalarında radikal değişikliklere giderken, özellikle Türk vatandaşlarına yönelik vize başvuru ret oranları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Atılan kısıtlama adımlarına gün aşırı yenilerini ekleyen Avrupa ülkeleri, şimdi de Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni kısıtlama adımlarını devreye almaya hazırlanıyor.

1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Bugüne kadar AB'ye üye olmasına rağmen Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için pasaport kontrolleri uygulanırken, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla iki ülkeye yönelik serbest dolaşım hakkı tanınacak. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çarşamba günü yapılan yılın son toplantısında belirtilen haritada, seyahat sınırları kesin çizgilerle belirtilirken, Türkiye ise kalın çizgilerle bu sınırların dışına itildi.

Toplantının gündem maddelerinden biri de Balkan ülkelerine yönelik son yıllarda artış gösteren düzensiz göçlerin engellenmesi olurken, Bulgaristan'ın Türkiye sınırını korumaya yönelik ek tedbirler alınması kararlaştırıldı.