Mezun oldukları okul, iş kapıları oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizliği azaltma ve istihdamı artırma hedefiyle İşgücü Uyum Programı (İUP) başlattı. Program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu, 2 özel gereksinimli bireyi istihdama kazandırdı. 4 yıl süresince özel eğitim desteği aldıkları Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda şimdi personel olarak çalışan Ercan Genç ve Kemal Erkeç, Tarım Atölyesi'nin aranan elemanları oldu. Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan'ın en büyük yardımcıları olan Ercan ve Kemal, içinde seraların ve üretim alanlarının olduğu yaklaşık 1,5 dönümlük açık alanda sürekli ve düzenli bakım gerektiren süs bitkileri yetiştiriyor, hayvanların beslenmesini sağlıyor.

'ASLINDA 3 GÜN GELMEM GEREKİYOR AMA HER GÜN BURADAYIM'

Okuldan geçen sene mezun olduğunu ve evde canı sıkıldığı için bir arayışa girdiğini anlatan Ercan Genç, "Geçen sene mezun oldum. Evde canım sıkıldığı için Adem hoca bana iş arıyordu. İŞKUR'a başvurduk, haber geldi ve okulda çalışabileceğimi öğrendim. Burada öğrencilere yardım ediyorum. Onlara çiçek dikimini ve temizlik yapmayı öğretiyorum. Burada çalışmak çok güzel" dedi. 10 ay süren işgücü uyum programı kapsamında kazandığı harçlıkla ailesine de maddi olarak destek olduğunu belirten Genç, "Burada çalışmayı çok seviyorum. Cumartesi günleri de geliyorum. Aslında 3 gün gelmem gerekiyor ama Adem hoca izin verdiği için ben de her gün geliyorum. Hafta sonları da özlüyorum. Cumartesi günleri kurslar var. Yetiştirdiğim bitkilerin büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu. Buraya ilk geldiğim zaman nasıl çiçek dikildiğini bilmiyordum. Hocam öğretti ve bugünlere geldim" diye konuştu.

'AİLEME DESTEK OLUYORUM'

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'na 2019 yılında öğrenci olarak başlayan Kemal Erkeç de el sanatları, gıda ve tarım bölümlerinde ders aldığını belirtip, en fazla tarımı sevdiğini dile getirdi. Erkeç, "Okul bitince evde canım çok sıkıldı. Sonra İŞKUR'a başvuru yaptık. Haber geldi. Adem hocama yardım ediyorum. Balıklara, tavuklara yem veriyorum. Kediyi, köpeği besliyorum. Sonra yeni öğrencilere yardım ediyorum. Okulumu seviyorum. Bitki bakımı biraz zor ama öğrenince kolay. Buradan kazandığım parayla gezmeye gidiyorum. Aileme destek oluyorum. Haftada 5 gün geliyorum" dedi.

'USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ OLUŞTU'

Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan, İşgücü Uyum Programı'nın bu sene uygulanmaya başlandığını söyledi. Tarım Atölyesi'nin büyük bir alana sahip olduğunu vurgulayan Erhan, "Düzenli bakım yapılan bitkilerimiz ve hayvanlarımız var. Rutin yapılan temizlik işlerimiz var. O işlerde ekstra bir personel ihtiyacımız da vardı. İşgücü Uyum Programı'nı duyunca bir de öğrencilerimizden mezun olup evde istihdam edilmemiş, evde sıkılan öğrencilerimizden de haberdar olunca harekete geçtik. Bu proje kapsamında öğrenciler, haftada 3 gün geliyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz okulu o kadar seviyorlar ki haftada 5 gün gelmek istiyorlar. Okulumuzdaki personel ihtiyacımızı bu şekilde kendi öğrencilerimiz ile sağlamış oluyoruz. Bu da bize ekstra bir mutluluk getiriyor. Onlara 'Sen sağ kolumsun, sen sol kolumsun' diyorum. Kemal ve Ercan buradaki öğrencilere de ağabeyilik yapıyor. Usta-çırak ilişkisi oluşmaya başladı. Başlarında durup, onlara öğretiyorlar. Rehberlik yapıyorlar. Evde olmaktansa burada olmak onları mutlu ediyor. Hiç ücret almasalar dahi geliyorlar. Zaten bu program başlamadan önce de hiç ücret almadan geliyorlardı" diye konuştu.