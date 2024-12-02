İşgalci İsrail'i protesto etmek tutuklanma sebebi

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işgalci İsrail'e yönelik devam eden ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail ile ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.