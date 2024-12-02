Çocuklarına yemek yapma görüntüsüyle ilgi gören baba sigortalı işe kavuşuyor

Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Faizsiz ve Taksitli 55.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 11 kişiye gözaltı
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
KYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyor
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Şarj sorununa çare
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çocuklarına yemek yapma görüntüsüyle ilgi gören baba sigortalı işe kavuşuyor

İzmir'de, 3 çocuğuna tek başına bakan ve evde evlatlarına yemek yaptığı görüntüleriyle sosyal medyada ilgi gören İbrahim Kale, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimiyle çok istediği sigortalı bir işe başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 15:00, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:13
Yazdır
Çocuklarına yemek yapma görüntüsüyle ilgi gören baba sigortalı işe kavuşuyor

Çankırı, Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde yaşayan aileyle bir araya geldi. Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su ve 7 yaşındaki Yusuf'la sohbet eden Çankırı, çocuklara hediyeler verdi.

Ziyarette, Yağmur Su için erken doğum günü kutlaması yapıldı, pasta kesildi.

Sosyal medyada görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını belirten Çankırı, "İbrahim kardeşimizin özverisi, çocukların mutluluğu beni çok duygulandırdı. Hem bir kadın olarak hem de bu şehirden sorumlu olarak beni hemen bugün buraya getirdi." dedi.

İbrahim Kale'nin hikayesini Anadolu Ajansının (AA) yaptığı haberden okuduğunu anlatan Çankırı, şöyle konuştu:

"AA ekibine de teşekkür ediyorum. Aileye sizin sayenizde ulaştık. Ziyarette bulunuyoruz, biraz sonra da çocukları okula götüreceğiz. Çocuklarımız için yeni eğitim öğretim yılımızda neler yapabiliriz onu konuşacağız. İbrahim kardeşimiz çocuklarına hem anne hem de baba olmuş. Aynı zamanda evini idame ettirmeye çalışıyor. Babanın bir temennisi vardı, 'Ben yeter ki sigortalı bir işte sürekli çalışayım' diye. Şimdi onu da ayarladık. İzmir bu anlamda hayırseverleriyle, iş insanlarıyla farkındalıkları olan bir şehir. İhtiyacı olan herkese tek tek ulaşmaya çalışıyoruz."

Milletvekili Çankırı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çocuklara destek hizmetinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Baba İbrahim Kale ise sigortalı bir işi olacağı için mutluluğunu dile getirirken göz yaşlarına hakim olamadı.

Çok sevinçli olduğunu dile getiren Kale, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Ben çocuklarımın sağlığı ve güvenceleri olması için sigortalı iş istiyordum. Allah'ıma şükürler olsun." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber