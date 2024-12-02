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Kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara'da kız kardeşini bıçakla öldürdüğü, erkek kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 15:30, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:32
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Kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kardeşi Songül Şaşırmaz'ı öldürdüğü ve diğer kardeşini yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şahin Şaşırmaz video konferans sistemiyle katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı bir önceki celse savcının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak sanığa son savunması için söz verdi.

Şaşırmaz, olay tarihinde hasta olduğunu öne sürerek, "Talihsizlik yaşadık, çok üzgünüm. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması gerektiğini, müvekkilinin psikiyatrik rahatsızlıkları olduğunu iddia etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Şahin Şaşırmaz'a "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 16 yıl hapis cezası verdi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 17 Mayıs'ta işlediği cinayet öncesinde hırdavat dükkanından olayda kullandığı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı anlatıldı.

Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra baltayla kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanık Şaşırmaz'ın diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'ı ise bıçakla yaraladığını belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ANKARA Mamak'ta 17 Mayıs günü şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz (38), aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül (33) ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz (41) ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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