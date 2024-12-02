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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 15:41, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:43
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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

Kaza, Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi'nden Ortaköy ilçesine giden Suat A. (47) idaresindeki 68 AAU 683 plakalı Fiat marka otomobil ışıklı kavşaktan geçmek isterken, Ceydanur Ş. (23) yönetimindeki 68 AER 683 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada 68 AAU 638 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Selma A. (36) ile F.A. (5) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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