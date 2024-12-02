Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalar yarın açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı için artış beklentisi ortalama yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Yıl sonu beklentisi yüzde 45,07

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son enflasyon raporunda enflasyonun orta noktası tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltmişti. Eylül başında güncellenen Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıl sonu tahmini ise yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin 2025 sonu için güncel enflasyon tahmini 7 puan artışla yüzde 21'e çıkarken, 2026 sonu tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

TCMB gıda fiyatlarına dikkat çekti

TCMB'nin yayımladığı son Para Politikası Toplantı Özeti'nde "Öncü göstergeler bir önceki aya benzer şekilde, kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret etmektedir" denildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kasım ayında gıda fiyatları yüzde 3,3, TEPAV'a göre yüzde 3,4 artarken, Türk-İş araştırmasına göre artış yüzde 0,64'le sınırlı kaldı.