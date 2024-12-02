MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.

MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.