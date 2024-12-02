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Emsa Jeneratör, Global Şirket Olma Yolunda İlerliyor

Kaynak : MN Medya
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Emsa Jeneratör, Global Şirket Olma Yolunda İlerliyor

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Güvenilirliği ile Öne Çıkan Emsa Jeneratör, Global Şirket Olma Yolunda İlerliyor

Enerji Sektöründe İlk Adımlar ve Büyüme Süreci

Türkiye'nin önde gelen jeneratör markalarından biri olan EMSA Jeneratör, 1977 yılında EAS Elektro Motor olarak başladığı yolculuğunda, 1982'de ilk jeneratör üretimini gerçekleştirmiştir. 1995-1998 yılları arasında İstanbul/Sancaktepe'de kurduğu fabrikası ile birlikte ilk ihracatını yaparak, küresel enerji ihtiyaçlarına yanıt vermiştir. Emsa Jeneratör, 2015 yılında Eskişehir'de açılan modern üretim tesisine ek, 2024 itibariyle yeni açılan tesisiyle hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kesintisiz enerji piyasasında tercih edilen bir marka olmuştur.

Uzman Kadro ve Müşteri Memnuniyeti Odaklı Çalışma Prensibi

Emsa Jeneratör, uzman kadrolarının ürettiği jeneratörlerle iç ve dış pazarlarda varlığını sürdürerek ülkemizin sanayileşme sürecine katkı sağlamaktadır. Firma, tüm üretim aşamalarından, satış ve satış sonrası destek hizmetlerine kadar müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimsemiştir. Müşteri taleplerini dikkatle değerlendirerek, memnuniyet odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen talepler doğrultusunda geliştirdiği özel projelerle de müşterilerinin yanında olduğunu göstermektedir.

Geniş Ürün Yelpazesi ve 7/24 Teknik Destek Hizmeti

Dizel jeneratörler, doğalgazlı jeneratörler, hibrit güç santrali, mobil jeneratörler, ışık kuleleri, twin dizel jeneratörler, ikinci el jeneratörler, kiralık jeneratörler ve araç içi-araç altı jeneratör gibi özel çözümler, Emsa Jeneratör'ün ürün grupları arasında yer almaktadır. Firma, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak amacıyla satış öncesi keşif, satış sonrası jeneratör sistemlerinin taşınması ve kurulumu gibi alanlarda da teknik ekibiyle 7/24 hizmet sunmaktadır.

Küreselleşme Yolunda İlerleme ve İhracat Başarıları

Küreselleşmenin getirdiği fırsatlarla uluslararası bir şirket olma hedefiyle ilerleyen Emsa Jeneratör, 2023 yılında Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ve en çok ihracat yapan firmaların yer aldığı onur listesinde yer almıştır. Ayrıca, 2023 yılı ISO İkinci 500 ve TİM İlk 1000 İhracatçı listelerinde de kendine yer bulmuş ve 6 kıtada 102 ülkeye ihracat yapmaya devam etmektedir.

Kalite ve Çevre Bilinci ile Örnek Bir Şirket

ISO 9001 Kalite Sertifikası'nın yanı sıra, ürünlerinin çevreye zarar vermediğini gösteren CE Belgesi'ne sahip olan Emsa Jeneratör, fabrikalarında çevre kirliliğini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alarak, iklim krizinin giderek arttığı bu dönemde çevre bilinciyle diğer şirketlere de örnek teşkil etmektedir.

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