Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Faizsiz ve Taksitli 55.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
Kadına ve çocuğa şiddette ilk duruşmada tahliye yok
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
En düşük emekli aylığında masadaki beş formül
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Erdoğan'ın programı yoğun! 98 milyar liralık 564 tesis hizmete giriyor
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Polis memuru 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin iş bırakma grevi hakkında; "Aile hekimlerini seviyoruz ve onların haklarını, çalışma ortamlarını düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. O nedenle de onlarla ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Daha da yapacağız. Biz aile hekimlerini toplumumuzun ve halkımızın ilk uğrak yeri, sağlık hizmetinin alacağı ilk alan olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:12, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:16
Yazdır
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Abdullah Erin'le bir süre görüşen Memişoğlu, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Isparta'da daha iyi sağlık hizmetleri verilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacaklarını belirten Memişoğlu, Isparta'da 10 devlet, bir şehir, bir üniversite hastanesi, 62 aile sağlığı merkezi, 165 aile hekimi bulunduğunu, kentin Türkiye'nin iyi sağlık hizmeti sunan merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

"MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI?"

Sağlıkta daha iyi olabilmek ve koruyucu sağlığı ön plana tutarak çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz insanlarımızın hastalanmadan önce sağlığını korumasını bekliyoruz. Bunun için de temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetini çok önemsiyoruz. Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Aile hekimlerini seviyoruz ve onların haklarını, çalışma ortamlarını düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. O nedenle de onlarla ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Daha da yapacağız. Biz aile hekimlerini toplumumuzun ve halkımızın ilk uğrak yeri, sağlık hizmetinin alacağı ilk alan olarak görüyoruz."

Memişoğlu, aile hekimleriyle ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri entegre ederek aile hekimlerinin hastanelerden kendi nüfuslarına ait randevularını almasını ve onların takip etmelerini beklediklerine belirterek, "Özellikle sağlık hizmetlerinin iyi yerlere geldiğini çok daha iyi yerlere geldiğini düşünüyoruz. Isparta'da sadece 22 senede 32 sağlık yatırımı yapılmış. Ağız diş sağlığı merkezlerinden hastanelere, üniversite hastanesine kadar örnek bir şehir. Daha iyisini yapmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SAĞLIKTA DÜNYAYA ÖRNEK ROL MODEL"

Türkiye'nin sağlık hizmetleri anlamında dünyaya örnek olan bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Yenidoğan çetesi davası) İnsanlıktan nasibini almamışları yakalayıp gerekli cezaları verme aşamasındayız. Sağlık hizmeti yanımızda üretiminde de inşallah rol model olacağız. Türkiye'de özellikle hekim arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın 'ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni bir ilaç, yeni bir molekül bulacağım, yeni bir tedavi yöntemi yaptım.' diyen herkesin arkasında desteğinde olacağız. Bunu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı vasıtasıyla yapacağız. Özellikle faz1 dediğimiz hayvan deneylerden sonra insanların üzerinde deneylerin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bütün projeleri desteklemeye çalışacağız. Bu konuda Meclise bir önerge verdik. Kanun taslağında bu özellikle belirtiliyor. Bizler hem aile hekimliğini hem de üreten sağlığı ve sağlık teknolojisini daha da iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber