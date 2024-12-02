Şırnak'ta terör operasyonu; 13 tutuklama
Şırnak'ta, polis ekiplerinin PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:33, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:35
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı
mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri
devam ediyor.