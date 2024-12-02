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5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!

Bursa'da, E.E. (5) isimli kız çocuğu, oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Acil operasyona alınan çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıslı boncuk çıkarıldı. Mıknatıs, su maymuncuğu, saat pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesnelerin, ortalıkta bırakılmaması ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Demirören, "Son zamanlarda mıknatıslar, lityum iyon piller ve yüksek düzeyde emici cisimler önemli bir problem haline geldi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:45, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:48
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5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!

Kentte, E.E. adlı kız çocuğu, oyun oynarken ağzına götürdüğü mıknatıslı boncuklardan oluşan bilekliği yuttu. Ailesinin durumu fark etmesiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedaviye alındı. Tetkiklerde çocuğun bağırsağındaki mıknatıslı boncuklar tespit edilince, mide ve bağırsak delinmesi riskine karşı acil ameliyat kararı alındı.

,Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan operasyonla, çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı. Mıknatıs boncukların endoskopi yöntemiyle bağırsağından çıkarıldığı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu tarz vakalarda erken müdahalenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kaan Demirören, takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Mıknatıs, su maymuncuğu, saat pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesnelerin, ortalıkta bırakılmaması ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Demirören, "Son zamanlarda mıknatıslar, lityum iyon piller ve yüksek düzeyde emici cisimler önemli bir problem haline geldi. Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaşıyoruz. Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip, neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş. Bu mıknatıslar, değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklar da maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara, bu tarz küçük cisimler verilmemeli. Üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın, etrafında bile olmaması gerekiyor" dedi.

'İLK 24 SAAT İÇİNDE MİDE YA DA BAĞIRSAKLARI DELMEYE BAŞLIYOR'

Birden fazla mıknatıs yutulması durumunda, mide ya da bağırsaklarda araya doku alıp, bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını söyleyen Doç. Dr. Demirören, "Genelde ilk 24 saat içerisinde mide ya da bağırsakları delmiş bir şekilde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı, bağırsaklarda yakalamamıza rağmen, bu mıknatısları endoskopiyle çıkarabilmemiz oldu.

38 adet boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük. Hastamızda delinme durumu olmadı. Şu anda sağlığına kavuştu ama bu durum çoğunlukla bu şekilde olmuyor. Maalesef bu mıknatıslar çok sayıda yutulduğu zaman, bağırsaklarda delinmeye yol açıp, ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatta yine hem karın duvarının kesilmesi, bağırsakların kesilmesi gibi zor ve komplikasyonlu işlemler şeklinde sonuçlara varıyor" diye konuştu.

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