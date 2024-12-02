5 arkadaşın öldüğü kazada kamyon sürücüsü adli kontrolle serbest

Bartın'da, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde aynı lise ve üniversiteden mezun arkadaşlar Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23), Rahmi Can Odabaş (23), Berkay Kaya (22) ve Murat Can Körükçü'nün (23) öldüğü kazada, kamyon sürücüsü Ümit K.'nin (37), jandarmadaki ifadesinde, "Bir anda karşıma çıktı. Ben direksiyonu kırmama rağmen, onlar da direksiyonu kırdı. Sonra çarpıştık" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ümit K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, cumartesi gecesi Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden Özgür Çomak yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki arkadaşları Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni, otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü. Aynı lise ve Bartın Üniversitesi'nden farklı bölümlerden mezun olduğu öğrenilen 5 arkadaşın cenazeleri dün toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit K.'nin jandarma karakolundaki ifadesinde, "Bir anda karşıma çıktı. Ben direksiyonu kırmama rağmen, onlar da direksiyonu kırdı. Sonra çarpıştık" dediği öğrenildi. Sürücü Ümit K., ifadesi sonrası çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARIŞ YAPMIYORLARMIŞ

Kazaya karışan 5 kişinin otomobilinin başka otomobille yarıştığı iddiaları sonrası polis araştırma yaptı. Araştırma kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Kazanın olduğu sırada o civarda olan bir otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Sürücünün ifadesinde kazaya karışan otomobilin kimseyle yarışmadığını söylediği öğrenildi. (DHA)