Bakan Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünü kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Komite, KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümünü ele aldı ve atılabilecek adımları değerlendirdi.

Ayrıca sermaye piyasalarındaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin çalışmalar istişare edildi.

Açıklamada "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" dendi.