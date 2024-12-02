Yasak aşk cinayetinde baba ve oğlun cezası belli oldu

Olay, Kırıkkale merkezde yer alan Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş, M.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

M.Ç., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Tektaş'a tabancayla ateş ederek vurdu. Mehmet Tektaş, vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası şüpheli M.Ç. ve babası B.Ç., otomobille olay yerinden kaçtı.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Polis ekipleri, baba ve oğlu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.