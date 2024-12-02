Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarılan klinikteki hayvanlara, yardıma gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.

Yeni Mahalle devlet kara yolu üzerinde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net