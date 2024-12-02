Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti

Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Abdullah Kekil, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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