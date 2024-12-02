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Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı'nın eşi Milena Milatoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in eşi Milena Milatoviç ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuları değerlendirdikleri belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 22:05, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:06
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Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı'nın eşi Milena Milatoviç ile bir araya geldi

Devlet Konukevi'ndeki görüşmede, Milena Milatoviç ev sahipliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, Milena Milatoviç ile "Sıfır Atık İyi Niyet Beyannamesi" ve "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Görüşmede, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuları değerlendirdiklerini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İki dost ülkenin ilişkilerinin her alanda giderek güçlenmesi ortak temennimiz. Bu vesileyle 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda verdiği değerli destek için Sayın Milatoviç'e teşekkür ediyorum. Bireylerden uluslara uzanan sorumluluğun ve dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturan bu anlamlı adımın ilham olmasını temenni ediyorum."

Milatoviç'ten Sıfır Atık Projesi'ne yoğun ilgi

Milena Milatoviç ise Emine Erdoğan'ın uluslararası faaliyetlerde oldukça aktif olduğunu, çalışmalarını kendisinin de yakından takip ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi almak isteyen Milena Milatoviç'e bu projenin küresel bir harekete dönüşme sürecinde birçok kurum ve kişinin katkısı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere herkesin topyekun desteğiyle başarıya ulaşan projenin temel felsefesinin insanları tüketebileceğinden fazlasını almamak, aldıklarını da tekrar tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek konusunda bilinçlendirmek olduğunu aktardı.

"Dünyada yankı buldu"

Sıfır Atık Projesi'nin diğer bir ayağının ise gıda israfını önlemek ve geri dönüştürmek olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, kompost uygulamasını kamu kurumları başta olmak üzere toplu üretim ve tüketim alanlarında yaygınlaştırmanın önemine dikkati çekti.

Bunun üzerine Milena Milatoviç, Karadağ'da hane düzeyinde, geleneksel yaşamın hakim olduğu bölgelerde kompost uygulamasının yapıldığını belirterek, projenin ülke sınırlarını aşarak dünyada yankı bulduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, deniz ekosistemini korumak için de mapa şamandıraları yaygınlaştırma çabalarından bahsetti.

Emine Erdoğan ve Milena Milatoviç, görüşmede, dijital teknolojiler karşısında yeni nesilleri, çocukları koruma konusunda neler yapılabileceğini de değerlendirdi.

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