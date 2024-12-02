Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor

KULÜP TARİHİNDE İLK Mücadelede sekiz oyuncusuna sarı kart çıkan Hatayspor, kulüp tarihinde en fazla sarı kart gördüğü Süper Lig karşılaşmasını oynadı.

DURAN TOP ORGANİZASYONUNDAN İLK GOL Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş'ın duran top organizasyonundan ilk kez gol atmasını sağladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net