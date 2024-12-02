Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor
Beşiktaş, Tredyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekim Görkem Sağlam'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılarda 41. dakikada sahneye çıkan Immobile skora denge sağladı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada bulundu.
HASRET 5 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.
Siyah-beyazlılar Hatayspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.
DURAN TOP ORGANİZASYONUNDAN İLK GOL
Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş'ın duran top organizasyonundan ilk kez gol atmasını sağladı.
KULÜP TARİHİNDE İLK
Mücadelede sekiz oyuncusuna sarı kart çıkan Hatayspor, kulüp tarihinde en fazla sarı kart gördüğü Süper Lig karşılaşmasını oynadı.