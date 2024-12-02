Fenerbahçe 5'te 5 yaptı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 3. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 41. dakikada Okereke'nin golüyle skora denge sağladı.
78. dakikada sahneye çıkan Rodrigo Becao farkı 2'ye çıkarırken, 89. dakikada Edin Dzeko skoru 3-1'e getirdi.
ZİRVEYLE PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 32'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN EN ERKEN GOLÜ
Gaziantep FK ağlarını havalandıran Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti (02:07).
Rodrigo Becao, Mart 2023'ten (Udinese formasıyla) bu yana ilk lig golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.