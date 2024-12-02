Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybedince dedik ki, puan kaybedilebilir, futbol bu. Bugün kaybedersiniz, sonra seri yakalarsınız. Sezon sonu ipi göğüsleyen belli olmaz dedik. Puan farkını azalttık. Takımımızın inançla, taraftarımızın da inançla desteklemesi. Uzun süredir böyle güçlü ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Oyuncular da mutlu. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar!"

"Rakibimizin büyük tepkileri var. İsyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız. Neyi anlayamıyorum, anlatayım. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki, hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Hodrimeydan inceleyelelim dedik. Teraziyi kurduk, yabancı hakem getirdik, uygun görmedi. Kendi hakeminizi getirin buyurun dedik, yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız çok net düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. Dün bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece, aklın almayacağı bir maç ve Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, hakem yorumlarına, Galatasaray aleyhine hata var mı var, Galatasaray'ın 25'te 10 kişi kalması lazım. Rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Sivas'ta da oynamayacak Davinson Sanchez. Hakem bu kadar büyük 2 hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Türkiye'de başka takım yok mu sanıyorsunuz! Biriniz demiyor mu, penaltı var kırmızı var. Bize karşı o var, şu var, bu var. Kimin pozisyonları daha net. Tut ki hakem kötü yönetti, iki tarafa da hata yaptı, hiç karşı takım yok mu! Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Türkiye'de ikinci sarıdan kırmızıya itiraz var mı? Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu. Maçların oynanma günleriyle ilgili itiraz ediyorlar, hiçbir adaletsizlik yok."

"Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor"

"Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra 8 sarı kartı, 2 kırmızısı atlandı. Galatasaray, 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi."

"Hakemin gözü önünde olan pozisyon, bir ayağına basıyor, diğer ayağıyla bir daha basıyor. Davinson şöyle bir şey denedi, iki ayağıyla bastı, göze soktu. İki sarı kart var mı diyorlar, herkesin kafası karıştı. Hakemin önünde oldu, atılmadı. Eyüpspor'dan isyan eden var mı? Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız. Ben varım herkes ölsün diyenleri yıkacağız."

"Yarın öbür gün maç da kaybedebiliriz. Dünyanın yenilmeyen takımı değiliz. Şampiyonluğa baş koyduk, tüm camia bu yolda yürüyoruz. Allah izin verirse herkes bu sene neler olacağını görecek."

"Biz polemik istemiyoruz"

"Rakip takım biz maç oynarken devamlı açıklama yapıyor. Maça girerken oldu geçen maç. Biz polemik istemiyoruz."