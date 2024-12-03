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Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga: 1 kişi öldü

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 07:16, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:10
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Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga: 1 kişi öldü

Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki evde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.A. (48), damadı H.B.K. (27) ile damadın annesi D.K. (47) ve damadın kardeşi S.K'yi (23) silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi (53) de darbetti.

Arbede sırasında evdekilerden biri, Ç.A'yı bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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