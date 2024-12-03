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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker, şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 08:02, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:40
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker, şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Kızıldağ'ın, 16 Kasım'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Tedavisi hastanede devam eden Uzman Çavuş Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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