Bakanlık firmaları isim isim duyurdu: Çikolatada ilaç, sucukta sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e, sağlığı tehlikeye atan ürün sayısı da 168'e yükseldi.

Yapılan son testlerde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine sakatat tespit edildi.

Zeytinyağda tohum yağları, kebapta kanatlı et ve sucukta sakatat tespit edildi.