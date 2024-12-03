Emekli promosyon tutarları güncellendi: 3 banka rekabeti kızıştırdı

Bankalar, emeklilere sundukları cazip promosyon kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Birçok banka, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilerine yüksek tutarlı promosyonlar sunarak rekabeti artırırken DenizBank, TEB ve QNB Finansbank'ın duyurduğu yeni promosyon kampanyaları rekabeti kızıştırdı.

PROMOSYON TUTARINI ARTIRAN 3 BANKA

DENİZBANK

DenizBank, emeklilere yönelik sunduğu yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını taşıyan müşterilerine 18 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. TEB'in sunduğu bu promosyon, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayarak yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşı taşıyan müşterilerine yönelik cazip bir kampanya başlattı. Banka, emekli maaşını taşıyanlara 16 bin 200 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor.

DİĞER BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

VAKIFBANK

SGK emeklilerine, maaşlarını VakıfBank'a taşıdıklarında 24 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. Banka, 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık bin TL'ye kadar, yılda toplamda 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı da sunuyor.

HALKBANK

SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt ettiklerinde 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanabilecekler.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaşı olanlara ise 15 bin TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emeklisi maaşını 3 yıl boyunca bankasından alma taahhüdü verenlere 18 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi fırsatı sağlıyor.

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını bankasından alanlara 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, bu ödemeye ek olarak 2 bin 500 TL Chip-Para vererek toplamda 17 bin 500 TL'lik ödül fırsatı sunuluyor.