Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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