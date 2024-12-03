Ayhan Bora Kaplan davasında karar çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. 61 sanıklı davada son sözler sorulurken mahkeme başkanı davayı bitirip kararı açıkladı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verirken tutukluluğuna devam kararı verdi.

Ek süre taleplerine ret

Mahkeme Başkanı, dün esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmiş ve heyet, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.