'Yenidoğan çetesi' davasında müştekilerin beyanı alınıyor

Önder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalı
Önder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalı
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Ali Yalçın: Çözüm refah payıdır
Ali Yalçın: Çözüm refah payıdır
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Yenidoğan çetesi' davasında müştekilerin beyanı alınıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 12. gününde devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:26, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:50
Yazdır
'Yenidoğan çetesi' davasında müştekilerin beyanı alınıyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile bir kısım müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

18 Kasım'da başlayan, 22'si tutuklu 47 sanığın savunma yaptığı duruşmada, müştekilerin beyanları alınıyor.

Duruşmada, maktul bebek Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun babası müşteki Mustafa Mevlüt Tokluoğlu beyanda bulunuyor.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.

- Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber