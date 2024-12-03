Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı

Şüpheliler üzerinde toplam 20.000 sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 kişinin yanı sıra bir kişi hakkında da arama kararı çıkarıldı.

Şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar soruşturmasında kritik isimleri gözaltına aldı. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

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