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Kamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 12 kat artarak 70 bin 878'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 11:24, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:25
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Kamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildi

Hükümet ve Bakanlık, engelli vatandaşlar için erişilebilirlik düzenlemelerinden rehabilitasyona ve istihdama uzanan birçok alanda çalışma yürütüyor.

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında, engellilerin her alanda olduğu gibi iş hayatına da aktif katılımını sağlamak için 2012'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hayata geçirildi.

EKPSS ile engellilerin eğitimlerine uygun kadrolara yerleştirilmelerini teşvik eden Bakanlık, engelli vatandaşların sınav ücretini de karşılıyor. EKPSS'ye girmek isteyen vatandaşların yetişkinler için en az yüzde 40 oranında engelinin bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda, kamuda çalışan engelli memur sayısı 2002'de 5 bin 777 iken hükümetin engellilerin çalışma hayatına da katılımını artırmak için yaptığı çalışmalar sonucu, bu sayı 12 kat artarak 70 bin 878'e yükseldi.

- Engellilere özel korumalı iş yerleri

Bakanlık, öte yandan çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği Korumalı İş Yeri Modeli ile açık iş gücü piyasasında istihdamı zor olan zihinsel ve ruhsal engellilere istihdam oluşturuyor.

İstihdama yönelik çalışmalarla, engellilerin üreterek kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını ve kendine güvenen bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini destekleyen Bakanlık, korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için ücret teşviki sağlıyor.

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