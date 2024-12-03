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TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı

Sahte ilaç kullanımı dünya genelinde büyük bir sağlık tehdidi oluştururken, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Türkiye'de ilaçların sıkı denetim altında olduğunu vurguladı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 11:35, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:50
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TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, özellikle kontrol mekanizmalarının zayıf olduğu ülkelerde sahte ilaç sorunu giderek büyüyor. Afrika'da her 10 ilaçtan 7'sinin sahte olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde sahte ilaç ticaretinin cirosunun 200 milyar dolara ulaştığını belirten uzmanlar, bu durumun her yıl yüz bin kişinin erken ölümüne neden olduğunu dile getiriyor.

Türkiye'de İlaçlar Güvende

Nurten Saydan, Türkiye'de ilaçların İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fabrikadan tüketiciye kadar karekod sistemiyle izlendiğini ifade etti. Eczanelerin Sağlık Bakanlığı denetiminde çalıştığını vurgulayan Saydan, eczanelerde asla sahte ya da kaçak ilaç bulunamayacağını söyledi. Saydan, "Eczanelerimizde satılan ilaçlar, uygun sıcaklık ve nem şartlarında saklanır ve süresi dolmuş ilaçlar İTS uyarısıyla hemen imha edilir" dedi.

"İnternetten İlaç Almayın" Uyarısı

Sahte ilaçların genellikle internet ve kontrolsüz platformlar üzerinden satıldığını belirten Saydan, vatandaşların bu tür yerlerden ilaç almaması gerektiğini söyledi. Saydan, "İlaçlar eczane dışından alınacak ürünler değildir. Sağlığınız için sadece eczaneden alışveriş yapın" diyerek önemli bir çağrıda bulundu.

Eczaneler Sağlık Danışma Merkezidir

Saydan, eczanelerin vatandaşların en yakın sağlık danışma merkezi olduğunu belirterek, "Eczacılar 7/24 hizmet veriyor. Ancak ekonomik zorluklarla mücadele ediyoruz. Meslek hakkımız kaldırıldı, nöbet ücretimiz ödenmiyor" diyerek sektörün sorunlarına dikkat çekti.

Uluslararası Güvenilirlik Tescili

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Kontrol Laboratuvarı'nın Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Hizmetleri Direktörlüğü (EDQM) tarafından akredite edildiğini belirten Saydan, Türkiye'nin ilaç güvenliği konusunda dünya standartlarında denetim ve izleme sağladığını ifade etti.

Sahte ilaçların önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için vatandaşlara "Eczaneden şaşmayın" mesajı verildi.

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