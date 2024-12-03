Kırklareli'nde Bir Haftada 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında bir haftada 73 göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliye adli işlem yapılırken, 4 araca el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 13:09, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:09
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta boyunca yürüttüğü operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 73 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan 4 araca da el konuldu.