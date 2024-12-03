Polise bıçak çekti, bacağından vuruldu
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi D-100 Karayolu'nda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 13:17, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:45
Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi'nde polis ekipleri, D-100 Karayolu'nda torpil patlatan şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak koşarak kaçmaya başladı.
Polise bıçak çekti
Polisle dakikalar süren kovalamacanın ardından şüpheli, ekipler tarafından sıkıştırıldı. Şüpheli, bu sırada polise bıçak çekince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, şüphelinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.