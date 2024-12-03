Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez makamında darbedildi

Ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Sönmez'le makamında görüştü.

Görüşme sırasında Y.T'nin yanındaki H.K, Sönmez'e yumruk attı.

İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edildi.

Sönmez'in ilk ifadesinde görüşme sırasında Y.T'nin kuzeni olduğunu söyleyen H.K'nin kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi.

Yaralanan Sönmez, Menderes Devlet Hastanesine başvurdu. Sönmez buradaki müdahalenin ardından Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi.

- Valilik açıklaması

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi.

Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.